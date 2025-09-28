  1. استانها
  2. کردستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

دستاوردها و واقعیت‌های حوزه کشاورزی باید برای عموم مردم بازگو شود

دستاوردها و واقعیت‌های حوزه کشاورزی باید برای عموم مردم بازگو شود

قروه – رئیس اداره عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: دستاوردها و واقعیت‌های حوزه کشاورزی باید برای عموم مردم بازگو شود تا نقش مؤثر این بخش در تأمین نیازهای جامعه به درستی شناخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دانیال کشتمند بعدازظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین با موضوع «جهادگران و سنگرسازان بی‌سنگر» که به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: همه ما سربازان خط مقدم تولید هستیم و سنگر ما زمین‌های کشاورزی است و سلاح ما علم و تجربه‌ای است که در این مسیر به‌کار می‌گیریم.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با طرح «جهاد تبیین» مسیر را برای ما روشن کرده‌اند و مجموعه جهاد کشاورزی وظیفه‌ای سنگین در این عرصه برعهده دارد.

رئیس اداره عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: دستاوردها و واقعیت‌های حوزه کشاورزی باید برای عموم مردم بازگو شود تا نقش مؤثر این بخش در تأمین نیازهای جامعه به درستی شناخته شود.

وی افزود: امنیت غذایی با امنیت ملی پیوندی ناگسستنی دارد و بدون امنیت غذایی، تضمین امنیت ملی امکان‌پذیر نیست.

کشتمند با اشاره به اینکه مسیر جهاد تبیین در قرآن برای همگان روشن شده است، گفت: امروز وظیفه داریم با تلاش، مجاهدت و بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان جهاد کشاورزی، گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

کد خبر 6604776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها