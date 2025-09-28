به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام دانیال کشتمند بعدازظهر یکشنبه در نشست جهاد تبیین با موضوع «جهادگران و سنگرسازان بیسنگر» که به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قروه برگزار شد، اظهار کرد: همه ما سربازان خط مقدم تولید هستیم و سنگر ما زمینهای کشاورزی است و سلاح ما علم و تجربهای است که در این مسیر بهکار میگیریم.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با طرح «جهاد تبیین» مسیر را برای ما روشن کردهاند و مجموعه جهاد کشاورزی وظیفهای سنگین در این عرصه برعهده دارد.
رئیس اداره عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: دستاوردها و واقعیتهای حوزه کشاورزی باید برای عموم مردم بازگو شود تا نقش مؤثر این بخش در تأمین نیازهای جامعه به درستی شناخته شود.
وی افزود: امنیت غذایی با امنیت ملی پیوندی ناگسستنی دارد و بدون امنیت غذایی، تضمین امنیت ملی امکانپذیر نیست.
کشتمند با اشاره به اینکه مسیر جهاد تبیین در قرآن برای همگان روشن شده است، گفت: امروز وظیفه داریم با تلاش، مجاهدت و بهرهگیری از ظرفیت کارکنان جهاد کشاورزی، گامهای مؤثری در این مسیر برداریم.
