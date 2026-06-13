به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با حضور در ساختمان و بازدید از واحدهای مختلف این سازمان، با اهدای شاخه گل به کارکنان، از تلاشهای جهادگران عرصه تولید قدردانی کرد.
استاندار بوشهر پس از آن، در جمع مدیران و کارکنان این سازمان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، امنیت غذایی را مولفه ای مهم و رکن اصلی بازدارندگی کشور از چشم طمع بیگانگان خواند و گفت: مناسبت خجسته روز و هفته جهاد کشاورزی را به همه شما تلاشگران عرصه تولید، امنیت غذایی و توسعه روستایی تبریک می گویم.
وی گفت: این روز، یادآور مجاهدتهای ارزشمند مردان و زنانی است که با روحیه جهادی، دانش تخصصی و تلاش بیوقفه، نقش مهمی در پیشرفت بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
وی افزود: دشمنان تصور میکردند با محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی، سفره مردم را هدف قرار داده و نظام و کشور را دچار چالش میکنند، اما تلاش ها و مجاهدت های شما و جامعه فهیم کشاورزان در تأمین کالاهای اساسی و کالاهای استراتژیک، توطئههای آنها را ناکام گذاشت.
استاندار بوشهر با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت به سوی کشاورزی دانشبنیان، استفاده از فناوریهای نوین، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی هستیم،حمایت از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی از اولویتهای اصلی مدیریت استان خواهد بود.
وی با تمجید از فعالیتهای تحقیقاتی در استان افزود: بوشهر امروز قطب تحقیق و پژوهش در حوزه میگو و از مراکز مهم تحقیقاتی و پژوهشی در سایر بخش های کشاورزی است. ما با تقویت زنجیره ارزش و استفاده بهینه از منابع محدود آب و خاک، به دنبال ارتقای بهرهوری و ارزآوری بیشتر برای کشور هستیم.
زارع ضمن تمجید از پایداری تولید در شرایط سخت، ابعاد جدیدی از موفقیتهای این سازمان در حوزههای تخصصی را تشریح کرد و با اشاره به آمار مثبت تولید در سال جاری اظهار داشت: به حمدالله با همت شما و ارتقای سطح دانش و آگاهیهای تخصصی در میان کشاورزان و بدنه کارشناسی سازمان، میزان تولیدات ما در بخشهای مختلف نه تنها کاهش نیافته، بلکه با رشدی محسوس همراه بوده است. بررسی بخش به بخش آمارها نشان میدهد که این موفقیت مرهون افزایش بهرهوری و دانشبنیان شدن فرآیندهای تولید است.
زارع با اشاره به نقش مهم و اثربخش کارکنان جهاد کشاورزی در عرصههای مختلف جامعه تاکید کرد: رسالت شما در مدیریت مصرف آب و برق در بخش کشاورزی و تامین کالاهای اساسی بسیار خطیر است و اطمینان دارم با عزم راسخ شما، از این شرایط سخت نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.
در پایان، زارع با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به سه نفر از جهادگران فعال در جنگ تحمیلی اخیر، از مجاهدت های آنان تجلیل کرد.
نظر شما