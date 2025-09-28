به گزارش خبرنگار مهر، سعید صحبتی، ظهر یکشنبه به مناسبت روز جهانی هاری (۶ مهرماه)، در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته، ۸۰ درصد موارد حیوان‌گزیدگی در استان کرمان ناشی از گزش سگ بوده و متأسفانه این استان جزو مناطق با شیوع بالای این نوع آسیب‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مستندات علمی گفت: اگر ۷۵ درصد سگ‌ها علیه بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال انتقال این بیماری در میان سگ‌ها و در نتیجه به انسان، به صفر خواهد رسید.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، ۲۴ مورد ابتلا به هاری در کشور ثبت شد که ۴ مورد از آن‌ها منجر به مرگ در استان کرمان بوده‌اند.

صحبتی، ادامه داد: همچنین در سال جاری تاکنون ۷ مورد مرگ ناشی از هاری گزارش شده که یکی از آن‌ها مربوط به جنوب استان کرمان است.

دکتر صحبتی با استناد به آمار جهانی بیان کرد: ۹۹ درصد موارد انسانی هاری ناشی از گزش سگ است و سگ‌ها و سگ‌سانان بیشترین سهم را در میان حیوانات گزنده دارند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیشترین قربانیان حیوان‌گزیدگی را کودکان ۵ تا ۱۴ ساله، مردان و صاحبان سگ‌های نر عقیم‌نشده دانست و تأکید کرد: آموزش عمومی، واکسیناسیون حیوانات و دسترسی سریع به خدمات درمانی پس از گزش، نقش مهمی در پیشگیری از مرگ ناشی از هاری دارد.

صحبتی، گفت: روز جهانی هاری که در ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهرماه برگزار می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری کشنده اما قابل پیشگیری است.

وی افزود: شعار امسال «وقتشه: تو، من، با هم برای جامعه‌ای بدون هاری» از سوی سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده و فراخوانی برای اقدام فوری است.

صحبتی، تصریح کرد: هاری به عنوان یک بیماری گرمسیری نادیده‌گرفته‌شده (NTD)، عمدتاً جوامع محروم در آفریقا و آسیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هر ۹ دقیقه یک نفر در جهان قربانی هاری می‌شود، در حالی‌که این مرگ‌ها کاملاً قابل پیشگیری هستند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: حذف کامل این بیماری نیازمند مشارکت همگانی است و آموزش رفتار صحیح با حیوانات، واکسیناسیون، مدیریت سگ‌های بی‌صاحب و اقدامات پیشگیرانه باید در دستور کار همه نهادهای مسئول قرار گیرد.

وی افزود: هدف اصلی برنامه ملی پیشگیری و کنترل هاری، رساندن تعداد مرگ‌های انسانی ناشی از گزش سگ به صفر تا سال ۲۰۳۰ میلادی است که این برنامه شامل آموزش عمومی، ارتقای نظام مراقبت، دسترسی همگانی به خدمات درمانی پس از تماس و واکسیناسیون گسترده سگ‌ها می باشد.

صحبتی، گفت: آموزش مردم، به‌ویژه در زمینه رفتار کودکان با حیوانات، از مؤلفه‌های کلیدی پیشگیری است وکودکان باید بیاموزند که به حیوانات آسیب نرسانند، به آن‌ها نزدیک نشوند و در کنار حیوانات مشکوک تنها نمانند.

وی با بیان اینکه در کشورهای دارای شیوع بالا، هر مورد حیوان‌گزیدگی باید مشکوک به هاری تلقی شود مگر خلاف آن ثابت شود افزود: از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از هاری می‌توان به واکسیناسیون سگ و گربه‌های خانگی، مدیریت سگ‌های بی‌صاحب، واکسیناسیون افراد در معرض خطر و درمان سریع گزیده شدگان اشاره کرد.

صحبتی، توصیه کرد: در صورت حیوان‌گزیدگی، محل گزش را با آب و صابون بشویید و در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنید.

وی افزود: در شهرستان کرمان، بیمارستان شهید باهنر به‌صورت شبانه‌روزی خدمات تخصصی ارائه می‌دهد و در سایر شهرستان‌ها نیز مراکز مشابهی فعال هستند.