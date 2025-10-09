کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا بهترین روش درمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عامی زاده، گفت: کاشت حلزون برای کودکانی است که دچار ناشنوایی شدید یا عمیق هستند و سمعک برای آن ها کافی نیست، یکی از موثرترین روش‌های درمانی است.

وی افزود: در این عمل جراحی با استفاده از یک وسیله الکتریکی که در داخل حلزون گوش جای می‌گیرد امکان شنیدن صداها برای این کودکان فراهم می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: مرکز کاشت حلزون مرکز آموزشی درمانی شفا شهریورماه سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و تا کنون ۹۰۰ عمل جراحی کاشت حلزون انجام شده است.

عامی زاده، افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیر ساخت ها، تعداد جراحی‌ها و خدمات توانبخشی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.

متخصص گوش، حلق و بینی تصریح کرد: انجام این عمل در کرمان باعث شد بیماران استان کرمان و استان‌های جنوب شرق کشور برای درمان خود نیازی به مراجعه به استان‌های دیگر نداشته باشند.

وی گفت: با توجه اجرای نظام غربالگری، اگر نوزادان تا یک سال، که سن قانونی برای انجام این عمل است به موقع به مرکز شنوایی سنجی معرفی شوند تحت درمان قرار می‌گیرند و در نوبت کاشت حلزون منتظر نمی‌مانند.

عامی زاده، اضافه کرد: کودکان بعد از عمل کاشت حلزون به صورت طبیعی وارد فرآیند آموزش عادی می‌شوند.

وی افزود: جای امیدواری است با افزایش اگاهی عمومی، حمایت مسئولان و همکاری تیم‌های تخصصی این خدمت درمانی برای همه نیازمندان در دسترس باشد.