معاون دانشگاه علوم پزشکی بم: غذای سالم بر سلامت جسم تأثیرگذار است

بم- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: غذای سالم بر سلامت جسم تأثیرگذار است و امیدواریم ترویج فرهنگ تغذیه سالم، گامی در جهت کاهش نیاز جامعه به درمان و مصرف دارو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صوفیا پور طاهری، صبح شنبه در جشنواره غذای سالم که به مناسبت هفته سلامت، با مشارکت گسترده کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد اظهار داشت: برگزاری این جشنواره و ترویج فرهنگ غذای سالم یکی از برنامه‌های مهمی است که همزمان با هفته سلامت، به شیوه‌های مختلف در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه، از جمله سالن اجتماعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بم، اجرا می‌شود.

وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز ۲۴ مهر را به عنوان روز جهانی غذا نامگذاری کرده است که این تقویم در راستای ترویج فرهنگ تغذیه سالم، بررسی غذاهای سالم و سفره سالم است.

پور طاهری، تصریح کرد: این جشنواره با هدف ایجاد شور و نشاط در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بم و با حمایت مستقیم رئیس دانشگاه برگزار شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم ادامه داد: هماهنگی برگزاری این رویداد با همکاری حوزه معاونت محترم بهداشت، دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی و حوزه معاونت غذا و دارو انجام گرفت و حوزه روابط عمومی نیز مساعدت‌های لازم را ارائه داد.

وی با اشاره به استقبال کارکنان گفت: فراخوان شرکت در جشنواره از هفته قبل به کلیه همکاران تحت پوشش دانشگاه ابلاغ شد و امروز شاهد استقبال بسیار خوبی بودیم که در دو حوزه غذا و دسر و شیرینی، رقابت کردند.

پورطاهری، در تشریح معیارهای داوری مسابقه، تأکید کرد: غذاهای آماده شده باید با تأکید بر کاهش نمک، قند و چربی و استفاده از روغن‌های سالم باشند و همچنین در بخش شیرینی‌جات و دسر، تمرکز ما بر استفاده از قندهای جایگزین و طبیعی مانند خرما و عسل بود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بم افزود: غذای سالم بر سلامت جسم تأثیرگذار است و امیدواریم ترویج فرهنگ تغذیه سالم، گامی در جهت کاهش نیاز جامعه به درمان و مصرف دارو باشد.

