به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد که امسال نزدیک به ۶۵۰ هزار تن انواع حبوبات در کشور تولید شود.

وی افزود: این میزان تولید ۸۵ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

وی شرایط تولید حبوبات در کشور را به رغم خشکسالی و تغییرات نامساعد اقلیمی، پایدار عنوان و اظهار کرد: این میزان برآورد تولید بیش از سال زراعی ماقبل است.

آنجفی با بیان این که از ۳۰ درصد مزارع، برداشت محصول حبوبات انجام شده است، گفت: عملیات برداشت این محصول تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

این مسئول دولتی درباره قیمت حبوبات نیز تصریح کرد: قیمت عرضه حبوبات متعادل است، اما ممکن است با ورود برخی دلالان به این حوزه، تعادل قیمت بهم بخورد که برای جلوگیری از این امر، تمهیداتی را در نظر گرفته ایم به طوری که در کنار تولید داخل، واردات حبوبات در راستای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم انجام می گیرد و جای نگرانی نیست.