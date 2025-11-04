  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

حسن خانی: ایران نظم جهانی مبتنی بر استثناگرایی را به چالش کشیده است

حسن خانی: ایران نظم جهانی مبتنی بر استثناگرایی را به چالش کشیده است

شیراز-معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش با اشاره به وضعیت نظام جهانی و رقابت فشرده برای بقا گفت: ایران نظم جهانی مبتنی بر استثناگرایی را به چالش کشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسن خانی، صبح سه‌شنبه در همایش سیاسی جهاد تبیین (هوش مصنوعی) در شیراز با تشریح وضعیت کنونی نظام بین‌الملل گفت: ما امروز در حوزه نظام بین‌الملل در وضعیت لبه‌ای قرار گرفته‌ایم و دنیا به سمت یک جهش بزرگ حرکت می‌کند و کل فعالیت‌های نظام جهانی بر محور بقا متمرکز شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استراتژی و لجستیک در تضمین بقا، کلید موفقیت را در کنترل دانست و افزود: کنترل منابع، انرژی و کریدورهای حیاتی که باعث شده تمرکز قدرت‌ها بر مناطق راهبردی مانند خاورمیانه معطوف شود، بسیار مهم است.

خاورمیانه؛ عرصه منازعه بر سر بقا

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش منطقه جنوب غرب آسیا را کمربند شکننده دنیا توصیف کرد و گفت: سطح بالای رقابت‌ها در این منطقه، منجر به تضاد منافع و منازعات مکرر شده و پیچیدگی تحولات با دخالت فناوری‌های نوظهور تشدید شده است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارائه مدل انقلابی مبتنی بر استقلال و آزادی، نظم جهانی مبتنی بر استثنا گرایی و سلسله مراتب را به چالش کشیده است.

حسن خانی ریشه اصلی دشمنی‌ها را نه در مسائل هسته‌ای یا تروریسم، بلکه در ساختارهای ژئوپلیتیکی و تمدنی ایران دانست که دسترسی به منابع و کنترل ترانزیت منطقه را در اختیار دارد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش راهکار اساسی پیش روی ایران در این شرایط را افزایش تاب‌آوری دانست و افزود: مهم‌ترین رکن در این دوره، مفهومی به نام تاب‌آوری و قدرت است. قوی شدن ابعاد سخت‌افزاری و همچنین ابعاد دانشی، شناختی، فکری و نگرشی را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تکه‌تکه کردن ایران، تأکید کرد: اینکه کشوری با این تنوع قومی و مذهبی همچنان پابرجاست، مبتنی بر این است که توانسته مؤلفه‌های تاب‌آورانه خود را حفظ کند.

کد مطلب 6644776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها