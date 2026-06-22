توکل: فارس شایسته سهم بیشتری از اعتبارات ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکل ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس، با قدردانی از تلاشهای مجموعه رسانهای استان، بر نقش اثرگذار رسانه ملی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای عرصه رسانه، گفت: رسانه ملی در مقاطع حساس کشور نقش مهمی در تبیین واقعیتها و انتقال پیام انقلاب اسلامی ایفا کرده و تلاش فعالان این حوزه شایسته تقدیر است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به عملکرد صداوسیمای استان در ماههای اخیر افزود: این مجموعه در شرایط و رخدادهای مهم کشور با فعالیت شبانهروزی، در حوزه اطلاعرسانی، تبیین مسائل و امیدآفرینی برای مردم استان و کشور نقش مؤثری داشته است.
توکل با بیان جایگاه مجمع نمایندگان استان فارس در ساختار قانونگذاری کشور تصریح کرد: نمایندگان استان در صحن علنی مجلس و کمیسیونهای تخصصی، نقش فعالی در پیگیری مسائل استان دارند و در کنار مجموعه صداوسیمای فارس برای حل مشکلات و پیشبرد امور استان همکاری خواهند داشت.
وی در ادامه یکی از چالشهای مهم استان را موضوع اعتبارات دانست و گفت: فاصله میان اعتبارات مصوب و تخصیصیافته به استان فارس مسئلهای است که باید بهصورت دقیق بررسی شود؛ استانی با ظرفیتهای گسترده همچون فارس، شایسته سهم بیشتری از منابع ملی است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر ضرورت شفافسازی در این زمینه افزود: لازم است دلایل این اختلاف میان تصویب و تخصیص اعتبارات مشخص شود تا روند تأمین منابع و اجرای برنامههای توسعهای استان با جدیت بیشتری دنبال شود.
توکل در پایان با قدردانی از فعالیتهای صداوسیمای فارس در معرفی ظرفیتهای استان، ابراز امیدواری کرد با تقویت همافزایی میان نمایندگان مجلس و رسانه استانی، زمینه ارتقای زیرساختها و بهبود عملکرد رسانهای در استان بیش از پیش فراهم شود.
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