طهماسبی: توسعه برق و انرژی پاک در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان گلستان ظرفیت اسمی تولید برق حدود هزار مگاوات است، اما در عمل حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ مگاوات تولید میشود، در حالیکه پیک مصرف تابستانه استان به حدود هزار و ۸۵۰ مگاوات میرسد. بخشی از این کمبود از طریق واردات برق از ترکمنستان و استانهای همجوار مانند خراسان شمالی و سمنان جبران میشود.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در حوزه انرژی افزود: فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد با ظرفیت ۴۸۰ مگاوات در حال احداث است و تاکنون دولت حدود ۴۸۰ میلیون یورو برای تکمیل آن تخصیص داده است. این پروژه نقش مهمی در کاهش ناترازی برق استان خواهد داشت.
استاندار گلستان همچنین به موفقیتهای استان در حوزه انرژیهای نو اشاره کرد و گفت: گلستان جز استانهای پیشتاز کشور در توسعه انرژی خورشیدی است و مقام نخست ملی را در این زمینه کسب کردهایم. در هفتههای گذشته طی نشستی با برخی از بانک ها داشته ایم، ۱۵۰ هکتار زمین در کمتر از ۱۰ دقیقه برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی واگذار شد.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات جدی در حوزه اقتصاد دریا محور خبر داد و گفت: در گمیشان، چهار هزار هکتار مزرعه پرورش میگو با لایروبی و آبرسانی احیا شده و هزار هکتار از اراضی در حال واگذاری به صیادان بومی است که پیشتر از دریا ارتزاق میکردند. تلاش داریم ۶ هزار هکتار دیگر را نیز در اختیار تعاونیهای محلی قرار دهیم.
وی افزود: در زمینه پرورش ماهی در قفس و ماهیان خاویاری نیز اقدامات گستردهای در شمال استان در حال انجام است و اراضی لازم برای سرمایهگذاران بخش خصوصی آماده شده است.
استاندار گلستان به پیشرفت طرح گردشگری جزیره آشوراده نیز اشاره کرد و گفت: با رفع کامل موانع حقوقی و محیطزیستی و حمایت رئیس سازمان محیط زیست کشور، اکنون زمینه برای ورود سرمایهگذاران و توسعه بومگردی و سازههای سبک گردشگری فراهم شده است.
طهماسبی اظهار کرد: با همافزایی دولت، بخش خصوصی، نهادهای خدماترسان و مردم بومی، میتوان آیندهای روشن برای توسعه پایدار گلستان در حوزه انرژی، محیط زیست، گردشگری و اقتصاد ساحلی ترسیم کرد.
