فراخوان تأمین طرح دیوارنگاری با محوریت موضوعات فرهنگی و ملی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران، در راستای مأموریت های خود نسبت به ارتقای کیفیت هنری منظر شهری و ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهری، فراخوان «تأمین طرح دیوارنگاری» را جهت فراهم کردن طرح های موردنیاز خود اعلام کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

از هنرمندان هنرهای تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را با موضوع یادشده به مدیریت نقاشی دیواری این سازمان ارائه کنند.

لازم به توضیح است هر هنرمند مجاز است ۳ موضوع و برای هر موضوع صرفاً یک طرح را ارسال کند.

شایان ذکر است روش کار در این فراخوان، تامین و خرید طرح دیوارنگاری است و تصمیم گیری در خصوص اجرای آثار منتخب در مرحله دوم و با صلاحدید معاونت فرهنگی و هنرهای شهری صورت می گیرد.

اهداف

ایجاد امکان مشارکت حداکثری هنرمندان.

دستیابی به طرح های نو و خلاقانه ی دیوارنگاری جهت استفاده در فضاهای عمومی شهر.

موضوع

یادمان سربازان شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی

یادمان مولانا

یادمان شمس

یادمان حافظ شیرازی

قهرمان ملی

حماسه فلسطین

ذکر صلوات

روز جهانی دختر

مقررات

هر هنرمند مجاز است ۳ موضوع و برای هر موضوع صرفاً یک طرح را ارسال کند.

شورای هنری برای حصول نتیجه مطلوب مختار است با همکاری هنرمند در ویرایش طرح‌ها دخیل شود.

در این فراخوان جداره ای معرفی نشده و هنرمندان، طرح پیشنهادی خود را بدون درنظرگرفتن دیواری خاص، در کادرهای (مربع، مستطیل عمودی و مستطیل افقی) طراحی و ارسال می کنند که پس از داوری، سازمان زیباسازی طرح های منتخب را از هنرمندان خریداری می کند.

مبالغ خرید طرح، پس از ارزش گذاری در سه درجه کیفی توسط اعضای هیات داوران تعیین خواهد شد.

انتخاب در مرحله اول به معنای قطعیت پذیرش و اجرای طرح در این فراخوان نیست. تصمیم گیری در خصوص اجرای آثار منتخب با صلاحدید معاونت فرهنگی و هنرهای شهری خواهد بود.

رعایت تمامی مقررات عرفی و حرفه‌ای، به ویژه عدم تعارض با موازین اخلاقی و قانونی، الزامی است.

احراز کپی بودن اثر در هر مرحله، علاوه بر حذف اثر، مشمول محرومیت‌های دیگر در سایر رویدادها و فراخوان‌های سازمان زیباسازی شهر تهران نیز خواهد بود.

سازمان زیباسازی شهر تهران پس از خریداری اثر‏، مالک تمام حقوق مادی اثر بوده و حق هرگونه استفاده از آن را دارد اما حق معنوی آثار پذیرفته شده برای هنرمندان محفوظ است.

شرکت کنندگان نباید مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری باشند. در غیر این صورت تمامی مسئولیت‌ها بر عهده شرکت کنندگان است.

مراحل شرکت در فراخوان

هنرمندان باید طرح پیشنهادی خود را بر روی پلان ضمیمه فراخوان، جانمایی کنند.

در سایت تهران من به نشانی (mytehran.ir) ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کنند.

با مراجعه به سامانه رویدادهای هنر شهری سازمان به نشانی ( https://zibasazievents.tehran.ir) مراحل ثبت‌نام و ارسال مدارک فردی را انجام داده و طرح/طرح‌های اصلی را به صورت جانمایی‌شده بر روی پلان (با فرمت jpeg با کیفیت 150dpi) در سامانه بارگذاری کنند.

مهلت ثبت نام و بارگذاری آثار

تا روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴

نشانی و تلفن‌های دبیرخانه

خیابان شریعتی، بالاتر از پیچ شمیران، نرسیده به خیابان حقوقی، کوچه فولادوند، موزه خوشنویسی، اداره نقاشی دیواری

۹۶۰۴۴۱۵۴ – ۹۶۰۴۴۳۷۴- ۹۶۰۴۴۳۵۶