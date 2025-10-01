به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی شامگاه چهارشنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات استان اظهار کرد: برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، استقرار یک‌هزار و ۶۳۶ صندوق ثابت و سیار در استان پیش‌بینی شده است و مشارکت، سلامت و امنیت سه رکن اصلی برگزاری این انتخابات خواهد بود.

وی افزود: همایش آموزشی و انتخاباتی فرمانداران و مدیران کل سیاسی شمال‌غرب کشور با حضور رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور هفته آینده در اردبیل برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل تصریح کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد و آموزش عوامل انتخاباتی نیز به‌صورت منطقه‌ای و با برنامه‌ریزی مدون آغاز می‌شود.

امامی با تأکید بر رعایت اصل بی‌طرفی، شفافیت و امنیت توسط عوامل اجرایی، بیان کرد: رسانه‌ها و گروه‌های مرجع مردمی نقش مهمی در ارتقای مشارکت عمومی در انتخابات پیش‌رو دارند و باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.