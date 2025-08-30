هوای کرمانشاه تا دوشنبه صاف همراه با وزش باد و احتمال غبار

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی در استان کرمانشاه اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد هوای استان همچنان تا روز دوشنبه غالباً صاف بوده و در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: این شرایط در مناطق مرزی استان می‌تواند در برخی ساعات با غبار نسبتاً رقیق نیز همراه شود که بیشترین احتمال آن از اواسط وقت فردا (یکشنبه) تا صبح روز دوشنبه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: به دنبال این وضعیت، از روز سه‌شنبه تا پایان هفته در بعضی ساعات، وزش باد همراه با رشد ابر مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

زورآوند در خصوص تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا از امروز تا روز چهارشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت، به استثنای نواحی گرمسیر که در روز دوشنبه به طور نسبی کاهش دما خواهند داشت. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها، در دو روز پایانی هفته در اغلب نقاط استان کاهش مختصر دما انتظار می‌رود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: قصرشیرین با ۴۷ درجه و سرپل‌ذهاب با ۴۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین مناطق استان کرمانشاه در روز جاری بودند.