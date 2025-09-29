«پاک طینت» مدیر عامل توزیع نیروی برق استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی وزارت نیرو، مهدی پاک طینت به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان معرفی شده است.
وی متولد سمنان و دانش آموخته دکترای مهندسی برق قدرت است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان، مدیر برق شهرستانهای سمنان و سرخه و مدرس دانشگاههای استان بخشی از سوابق، رزومه کاری و فعالیت وی است.
مهدی پاک طینت بیش از ۱۵ مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های ملی و ژورنال های فنی و مهندسی دارد و طی سالهای متمادی به عنوان مدیر نمونه شهرستانی و استانی حوزه برق معرفی شده است.
گفتی است تا پیش از این سید محمد حسینی نژاد عهدهدار این سمت بود که آیین تکریم و معارفه رسمی به زودی برگزار خواهد شد.
