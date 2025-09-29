به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکی در سخنانی با اشاره به سفر «اونتالاپ اونالبایف» سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران به لرستان، اظهار داشت: با رایزنیهای صورتگرفته و به دعوت اتاق بازرگانی لرستان، روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه سفیر جمهوری قزاقستان به خرمآباد سفر خواهد کرد.
وی گفت: در جریان این سفر دوروزه، نشستها و دیدارهای متعددی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان برنامهریزی شده است. همچنین بازدید از برخی واحدهای تولیدی عضو اتاق بازرگانی لرستان در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان، افزود: این سفر میتواند نقطه عطفی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان لرستان و جمهوری قزاقستان باشد. باتوجهبه ظرفیتهای کمنظیر لرستان در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی، معدن، گردشگری و بهویژه صنایع دانشبنیان، گفتوگوهای پیشرو میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای مشترک و جذب سرمایهگذاریهای جدید باشد.
خاکی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی لرستان با تمام توان در تلاش است تا با گسترش روابط بینالمللی، مسیر تازهای برای رونق تولید و افزایش صادرات استان فراهم سازد. امیدواریم سفر سفیر قزاقستان به لرستان نقطه شروعی برای همکاریهای بلندمدت و پایدار اقتصادی میان دو طرف باشد.
