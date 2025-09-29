  1. استانها
  2. لرستان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

سفیر قزاقستان به لرستان سفر می‌کند

خرم‌آباد - رئیس اتاق بازرگانی لرستان از سفر سفیر قزاقستان به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکی در سخنانی با اشاره به سفر «اونتالاپ اونالبایف» سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران به لرستان، اظهار داشت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته و به دعوت اتاق بازرگانی لرستان، روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه سفیر جمهوری قزاقستان به خرم‌آباد سفر خواهد کرد.

وی گفت: در جریان این سفر دوروزه، نشست‌ها و دیدارهای متعددی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان برنامه‌ریزی شده است. همچنین بازدید از برخی واحدهای تولیدی عضو اتاق بازرگانی لرستان در دستور کار قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، افزود: این سفر می‌تواند نقطه عطفی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان لرستان و جمهوری قزاقستان باشد. باتوجه‌به ظرفیت‌های کم‌نظیر لرستان در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، معدن، گردشگری و به‌ویژه صنایع دانش‌بنیان، گفت‌وگوهای پیشرو می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مشترک و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.

خاکی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی لرستان با تمام توان در تلاش است تا با گسترش روابط بین‌المللی، مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و افزایش صادرات استان فراهم سازد. امیدواریم سفر سفیر قزاقستان به لرستان نقطه شروعی برای همکاری‌های بلندمدت و پایدار اقتصادی میان دو طرف باشد.

