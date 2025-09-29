واردات طلا آزاد شد؛ امکان فروش فقط در بورس کالا و مرکز مبادله

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به فلزات گران‌بها، شرایط جدیدی برای ورود، عرضه و فروش شمش طلا در کشور تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، ورود شمش استاندارد بدون ثبت سفارش و تنها با انجام تشریفات گمرکی مجاز است و عرضه آن صرفاً باید از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا انجام شود.

هیئت وزیران در جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با استناد به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات مهمی را در مقررات ورود فلزات گران‌بها تصویب کرد.

مطابق این مصوبه، عبارت «فلزات گران‌بها» در بندهای مرتبط قانونی به «طلا» تغییر یافته و ورود شمش طلای استاندارد تا سقف مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر خواهد بود. این روند بدون نیاز به ثبت سفارش ولی با اظهار و طی تشریفات گمرکی، از جمله تعیین ارزش آماری بر مبنای منابع معتبر بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی انجام می‌شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مستندات ترخیص و ارزش شمش‌های وارد شده را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه کند. همچنین، طبق بندهای اجرایی، طلای واردشده باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالا عرضه و فروخته شود و معادل ریالی آن به حساب سرمایه‌پذیر یا مالک طرح سرمایه‌گذاری واریز گردد.

این مصوبه ضوابطی را برای ثبت ارزش سرمایه خارجی، تأمین و انتقال ارز بابت سود و عواید، و نیز خروج اصل سرمایه‌گذاری به شکل شمش طلا تعیین کرده است؛ مواردی که شامل الزام عرضه در همان بستر رسمی و رعایت بازه‌های زمانی مشخص است. بر اساس تبصره‌ها، برای شمش‌های واردشده و فروخته‌شده خارج از بستر رسمی یا تبدیل‌نشده به ریال تا زمان ابلاغ مصوبه، سازمان سرمایه‌گذاری با هماهنگی بانک مرکزی موظف به ثبت ارزش و اقدامات مربوط خواهد بود.

رعایت سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی نیز الزامی است. نسخه این مصوبه برای نهادهای عالی کشور، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط ارسال شده است.

برای دریافت این مصوبه اینجا کلیک کنید.