۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

کنیا: بحران در منطقه با احترام به قوانین بین‌المللی باید پایان یابد

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا در سخنانی تصریح کرد: بحران در منطقه باید پایان یابد؛ راه حل آن هم احترام به قوانین بین‌ المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «موسالیا موداوادی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا امروز چهارشنبه در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) از طریق احترام به قوانین بین‌ المللی قابل حل است.

نخست وزیر کنیا در این خصوص گفت: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) باید پایان یابد، زیرا اوضاع جهانی را به طور جدی بی‌ ثبات کرده و بسیاری از حوزه‌ ها را از جمله تجارت دریایی و تأمین انرژی مختل کرده است.

«موسالیا موداوادی» سپس افزود: ما خواهان پایان یافتن این بحران هستیم. راه حل این مسئله، احترام به نهادهای چندجانبه و قوانین بین‌ المللی است.

گفتنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه) درتجاوزی بر خلاف تمامی قوانین بین المللی و منشور ملل متحد، به خاک ایران حمله کردند.

