به گزارش خبرگزاری مهر، «موسالیا موداوادی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا امروز چهارشنبه در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) از طریق احترام به قوانین بین المللی قابل حل است.
نخست وزیر کنیا در این خصوص گفت: درگیری در خاورمیانه (غرب آسیا) باید پایان یابد، زیرا اوضاع جهانی را به طور جدی بی ثبات کرده و بسیاری از حوزه ها را از جمله تجارت دریایی و تأمین انرژی مختل کرده است.
«موسالیا موداوادی» سپس افزود: ما خواهان پایان یافتن این بحران هستیم. راه حل این مسئله، احترام به نهادهای چندجانبه و قوانین بین المللی است.
گفتنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه) درتجاوزی بر خلاف تمامی قوانین بین المللی و منشور ملل متحد، به خاک ایران حمله کردند.
