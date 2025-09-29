بنداد کرمانی: دماوند پایلوت ملی تکمیل نظام ارجاع الکترونیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بنداد کرمانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شهرستان دماوند به‌عنوان پایلوت ملی تکمیل نظام ارجاع الکترونیک انتخاب شده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مأمور اجرای نسخه توسعه‌یافته این طرح در این شهرستان است.

وی با اشاره به سابقه این برنامه گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع الکترونیک از اواخر سال ۱۳۸۳ آغاز شد اما پس از قریب ۲۰ سال هنوز به هدف اصلی خود نرسیده است. هدف این طرح دسترسی برابر تمام شهروندان، فارغ از محل سکونت و نوع بیمه، به مسیر مشخص خدمات بهداشتی و درمانی از سطح یک (خدمات اولیه) تا سطح سه (خدمات فوق تخصصی) با هدایت و پیگیری پزشک خانواده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند با بیان اینکه اجرای کامل نظام ارجاع در سال‌های گذشته با چالش‌هایی چون ضعف ارتباط بین بخش‌های بهداشت و درمان، کمبود همکاری بیمه‌ها و نبود زیرساخت‌های الکترونیکی مواجه بوده است، ادامه داد: بر اساس دستور وزیر بهداشت، هر دانشگاه علوم پزشکی موظف به انتخاب یک شهرستان پایلوت شد تا با تمرکز بر رفع نواقص، زمینه تعمیم طرح به سایر مناطق کشور فراهم شود.

کرمانی با تشریح مراحل اجرایی طرح گفت: «در سطح یک، شامل خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع، تأمین پزشک و تقویت زیرساخت‌های اینترنتی و سامانه‌های الکترونیکی در اولویت قرار دارد. همچنین ارتباط ساختاری سطح اول با بیمارستان‌ها برقرار می‌شود تا بیمار با یک کد و تاریخ مشخص مستقیماً به بیمارستان مراجعه کند و در صورت تکمیل ظرفیت، بیمارستان جایگزین معرفی شود.



وی افزود: پزشک خانواده باید سطح فوریت بیمار را تشخیص دهد تا توزیع منابع درمانی صحیح انجام شود. بیماران مشابه سیستم تریاژ بیمارستانی به پنج سطح تقسیم می‌شوند که سطوح یک تا سه نیازمند مداخله فوری یا بستری هستند.

بنداد کرمانی تأکید کرد: اجرای موفق طرح بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. حضور و همراهی مردم با مراجعه به موقع و دریافت خدمات بدون دغدغه، موجب کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از هدررفت منابع می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند در پایان از اختصاص شماره تماس ویژه برای دریافت نظرات، پیشنهادها و گلایه‌های شهروندان خبر داد و گفت: با دریافت بازخورد مردمی و اطلاع‌رسانی صحیح، دماوند می‌تواند به الگویی موفق برای گسترش این برنامه در سراسر کشور تبدیل شود.