سردار نگهبان: ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نگهبان با اشاره به کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات یک هفته‌ای و با کار اطلاعاتی پیچیده، گفت: این میزان مواد شامل هروئین، شیشه و تریاک است که قاچاقچیان قصد داشتند آن را از مرز افغانستان به تهران منتقل کنند.

وی ادامه داد: در این عملیات هفت متهم دستگیر و چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اجرای طرح «آرامش در شهر» اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ باند مواد مخدر در استان یزد شناسایی و منهدم شده و افزون بر ۲ هزار خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت چهار هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شده‌اند.