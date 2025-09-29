به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید به شرح ذیل است:

تخم مرغ غیر بسته بندی ۳۰ عددی ۸۳ هزار تومان

تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شانه خمیری ۱۶۵ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۱۷۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۲۴ عددی شانه خمیری درب دار ۱۳۷ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۵ عددی شانه خمیری ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان / شانه خمیری درب دار ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان / بسته‌بندی طلقی ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی شانه خمیری درب دار ۱۱۴ هزار تومان / بسته بندی طلقی ۱۲۴ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۲ عددی شانه خمیری درب دار ۶۸ هزار تومان / بسته‌بندی طلقی ۷۱ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۹عددی شانه خمیری درب دار ۵۱ هزار تومان / بسته‌بندی طلقی ۵۵ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۶عددی شانه خمیری درب‌دار ۳۴ هزار تومان / بسته‌بندی طلقی ۳۷ هزار تومان