به گزارش خبرگزاری مهر ، طبق اعلام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید و قهوه‌ای به شرح ذیل است:

تخم مرغ غیر بسته بندی ۳۰ عددی ۱۴۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی شانه خمیری ۲۶۵ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۲۷۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۲۴عددی شانه خمیری درب دار ۲۱۶ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۵ عددی شانه خمیری ۱۳۴ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۱۳۵هزار تومان / بسته‌بندی طلقی ۱۴۳ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی شانه خمیری درب دار ۱۸۰ هزار تومان/ بسته بندی طلقی ۱۹۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۲عددی شانه خمیری درب دار ۱۰۸ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۱۱۱ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۹عددی شانه خمیری درب دار ۸۱ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۸۵ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۶عددی شانه خمیری درب‌دار ۵۴ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۵۷ هزار تومان