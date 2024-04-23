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  2. شهری
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹

شهرداری تهران اعلام کرد؛

کاهش قیمت تخم مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

کاهش قیمت تخم مرغ در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار

طبق نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین و میوه و تره‌بار قیمت تخم مرغ کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: بر اساس نرخنامه مصوب این سازمان، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ غیر بسته بندی ۳۰ عددی در میادین میوه و تره بار ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی بسته‌بندی شانه‌های خمیری شیرینگ شده با قیمت ۸۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است، هر شانه تخم مرغ ۲۴ عددی بسته بندی شانه‌های خمیری درب دار یا بسته بندی با دو شانه خمیری و شرینگ شده ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان، ۲۰ عددی ۶۲ هزار تومان، ۱۵ عددی ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ۹ عددی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان و ۶ عددی ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسند.

کد مطلب 6086387

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