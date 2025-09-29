  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

شهید «مجید تجن جاری» از نخبگان برجسته هوش مصنوعی بود

آمل- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی‌کاربردی گفت: شهید «مجید تجن‌جاری» از نخبگان برجسته عرصه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیری‌فرد ظهر دوشنبه در همایش «روز ملی نخبگان» با محوریت شهید مجید تجن‌جاری، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید والامقام، اظهار داشت: شهیدان برگزیدگان الهی هستند و شهادت، لیاقت و ویژگی‌های خاصی می‌طلبد.

وی با بیان اینکه جایگاه شهید در نزد پروردگار متعال بسیار رفیع است، افزود: طبق روایات، خداوند شهید را به همان حال که در میدان جهاد حضور یافته، دوست دارد و او را به همین صورت ملاقات می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی‌کاربردی در ادامه با اشاره به خصوصیات شهید تجن‌جاری خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار شخصیتی دو بُعدی داشت؛ هم در عرصه علمی برجسته بود و هم در بعد معنوی و اخلاقی. معنویت ایشان صرفاً در عبادات خلاصه نمی‌شد، بلکه در اخلاق و رفتار انسانی‌اش نیز تجلی داشت.

حجت‌الاسلام نصیری‌فرد با بیان اینکه شهید تجن‌جاری از نخبگان حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی کشور به شمار می‌رفت، تصریح کرد: وی با تخصص در برنامه‌نویسی و ورود به عرصه هوش مصنوعی توانست در این حوزه جایگاه ممتازی کسب کند. در حالی که دانشمندان بسیاری در هوش مصنوعی فعالیت دارند، اما متخصصان برنامه‌نویسی در کشور محدودند و شهید مجید تجن‌جاری یکی از چهره‌های برجسته این حوزه بود.

