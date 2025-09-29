به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در شورای قران و عترت استان با تأکید بر ضرورت تربیت دینی و معنوی دانش‌آموزان، خواستار آموزش هدفمند معارف اسلامی در مدارس شد. مازندران نیز موفق شد رتبه نخست کشوری در برگزاری محافل قرآنی را از آن خود کند..

آیت‌الله لائینی در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه تربیت دینی در نظام تعلیم و تربیت، اظهار داشت: فرایض دینی باید در وجود فرزندان ما به عنوان یک عادت نیکو و ماندگار نهادینه شود و پاسخگویی دقیق و متناسب با سن دانش‌آموزان به پرسش‌های اعتقادی آنان، نقشی مهم در تعمیق باورهای دینی دارد.

وی همچنین بر نقش‌آفرینی خانواده‌ها در این حوزه تأکید کرد و افزود: آموزش خانواده، یکی از پیوندهای مؤثر میان خانه و مدرسه است و باید موضوعاتی همچون احکام، معارف دینی و فرایض اسلامی به درستی به خانواده‌ها منتقل شود تا در مسیر تربیت نسل آینده، نقش مؤثری ایفا کنند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ابراهیمی، رئیس ستاد اقامه نماز مازندران، با بیان اینکه آموزش‌وپرورش مهم‌ترین نهاد در ترویج فرهنگ نماز است، گفت: تفاهم‌نامه اقامه نماز با ۱۱۰ دستگاه اجرایی استان به امضا رسیده که در این میان، مدارس بیشترین ظرفیت را برای اجرای این فریضه الهی دارا هستند.

وی بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از امامان جماعت مدارس به‌ویژه در مدارس شبانه‌روزی تأکید کرد و افزود: این مدارس نقش مهمی در تقویت هویت دینی و معنوی دانش‌آموزان ایفا می‌کنند.

ابراهیمی در ادامه از کسب رتبه نخست مازندران در برگزاری محافل قرآنی کشور خبر داد و این موفقیت را مرهون تلاش‌های مستمر فرهنگیان، مدیران مدارس و دانش‌آموزان دانست.