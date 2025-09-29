به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال یوسفزاده ظهر دوشنبه در مراسم روز آتش نشانی اظهار کرد: البته مشکل از زمانی بیشتر مشهود میشود که مسوولان تصمیمسازی بالادستی کشور، بدانند تا پایان امسال ۱۴ نفر از همکاران ما در آتشنشانی تربتحیدریه به افتخار بازنشستگی نایل خواهند شد و حال آنکه در آزمون استخدامی پارسال، تنها ۱۰ نفر قبول شده و جایگزین میشوند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر تربتحیدریه گفت: ظرف ۲ سال اخیر، ۱۲۷ واحد صنفی حادثه آفرین شناسایی و تذکر لازم برای رفع مشکل فنی به مالکان آنها، ابلاغ شد و همچنین در این خطه میزان غرق شدگی بیش از شهرهای شمالی کشور و آن به واسطه وجود بیش از چهار هزار استخر کشاورزی ناایمن و بدون حفاظ است.
وی گفت: برای رفع این مشکل، پارسال هفت نفر از نیروهای آتشنشانی را برای گذراندن دوره آموزشی غواصی، به کیش اعزام کردیم.
تجهیز ایستگاه آتشنشانی ۲ هزار میلیارد ریال پول میخواهد
یوسف زاده بیان کرد: اکنون به یک ایستگاه آتشنشانی با کلیه تجهیزات، نیاز مبرم و آنی داریم که برای تهیه و تجهیز آن با توجه به نرخ تورم کنونی، دست کم به ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای شهر تربتحیدریه افزود: از آنجا که ایستگاه آتشنشانی تربتحیدریه علاوه بر چهار بخش و روستاهای این شهرستان، به عنوان ایستگاه معین شهرداری منطقه ۱۵ تهران و منطقه ۵ استان خراسان رضوی انتخاب شده، ضروریست مسووولان بالادستی تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، نسبت به تامین اعتبار یاد شده، اقدام لازم را مبذول بفرمایند.
وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات خودرویی و همچنین تجهیزات انفرادی با مشکل مواجه و برای رفع کمبود حوزه انفرادی ۷۰ دست لباس با تجهیزات کامل پیشبینی شده که تامین آن ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و همچنین نیاز مبرم به خودرو با نردبان هیدرولیک بسیار محسوس است.
نظر شما