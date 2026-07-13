مرگ تلخ مرد جوان به دلیل غرق شدن در استخر باغ در طرقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: با تایید تیم اورژانس مرد حدودا ۴۰ ساله‌ای که برای شنا وارد استخر نسبتا عمیق در طرقبه شده بود، جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: بلافاصله تیم غواصی تخصصی از ایستگاه ۵۵ به محل حادثه اعزام شدند. همکاران ما با وجود شرایط دشوار، پس از حدود ۲۰ دقیقه جستجوی مداوم، موفق به یافتن پیکر این شهروند شدند.

وی با تأکید بر دشواری عملیات غواصی در چنین شرایطی گفت: متأسفانه با توجه به مدت زمان غرق شدگی، تلاش تیم غواصی برای یافتن پیکر فرد انجام شد و عملیات به پایان رسید.

فرخنده در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این شهروند، بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استخرها تأکید و خاطرنشان کرد: همکاران ما در آتش نشانی همواره با آمادگی کامل در خدمت شهروندان هستند و در این حادثه نیز نهایت دقت و تلاش خود را به کار گرفتند.