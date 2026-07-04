مرگ تلخ نوجوان جوینی در استخر کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم فائق نیا اظهار کرد: نوجوان اهل شهرستان جوین بر اثر غرقشدگی در یکی از استخرهای کشاورزی روستای حاجآباد حاجصفر جان خود را از دست داد، پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند اما متأسفانه به دلیل شدت غرقشدگی، این کودک در همان لحظات اولیه جان باخت.
معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بیان کرد: همچنین برادر دوقلوی این نوجوان که در محل حادثه حضور داشت، به بیمارستان قمر بنیهاشم نقاب منتقل شد.
وی با اشاره به خطر بالای استخرهای کشاورزی گفت: این استخرها حتی با عمق کم نیز میتوانند برای کودکان و بزرگسالان خطرناک باشند.
فائق نیا افزود: این حادثه تلخ بار دیگر ضرورت ایمنسازی استخرهای کشاورزی، نصب حفاظ و مراقبت جدی خانوادهها از کودکان در نزدیکی منابع آبی را یادآور میشود.
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