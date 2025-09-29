اکبری: ماموریت های امدادی آمل ۸۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبری بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح عملکرد یکساله این سازمان اظهار داشت: در یک سال گذشته، آتشنشانان آملی بیش از هر زمان دیگری در خدمت شهروندان بوده و توانستند در صحنههای مختلف حوادث و بحرانها با فداکاری حاضر شوند.
وی با اشاره به آمار عملیاتهای انجام شده گفت: در طول این مدت ۹۲۰ مورد حریق و ۲۲۳۰ عملیات امداد و نجات انجام شد و در مجموع ۳۰۹۴ تماس واقعی با سامانه ۱۲۵ به ثبت رسید.
اکبری ادامه داد: متأسفانه طی سال گذشته ۸۵۳ تماس غیرواقعی نیز دریافت شد که این موضوع علاوه بر اتلاف زمان و امکانات، میتواند مانع از خدمترسانی سریع به حوادث واقعی شود.
رئیس سازمان آتشنشانی آمل با بیان اینکه میزان حوادث نسبت به سال قبل ۸۴ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این افزایش، اهمیت آموزش و پیشگیری در حوزه ایمنی را دوچندان میکند و نشان میدهد که باید توجه بیشتری به فرهنگسازی عمومی داشت.
وی همچنین از اجرای گسترده آموزشهای ایمنی خبر داد و گفت: در سال گذشته، آموزشهای ایمنی در ۱۵۷ مدرسه برگزار شد و بیش از ۱۳ هزار و ۷۱۲ دانشآموز و شهروند تحت آموزشهای تئوری و عملی قرار گرفتند.
اکبری صدور ۱۷۸۴ گواهینامه ایمنی ساختمان را از دیگر اقدامات مهم سازمان عنوان کرد و افزود: با همکاری شهروندان و مالکان ساختمانها تلاش داریم سطح ایمنی عمومی شهر را به شکل قابلتوجهی ارتقا دهیم.
رئیس سازمان آتشنشانی آمل در پایان یادآور شد: آتشنشانان این شهر در تمامی ساعات شبانهروز آماده فداکاری و جانفشانی هستند و امیدواریم با ارتقای فرهنگ ایمنی، در سالهای آینده شاهد کاهش چشمگیر حوادث باشیم.
نظر شما