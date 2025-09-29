  1. استانها
اکبری: ماموریت های امدادی آمل ۸۴ درصد افزایش یافت

آمل- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل از افزایش ۸۴ درصدی مأموریت‌های این سازمان در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اکبری بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح عملکرد یک‌ساله این سازمان اظهار داشت: در یک سال گذشته، آتش‌نشانان آملی بیش از هر زمان دیگری در خدمت شهروندان بوده و توانستند در صحنه‌های مختلف حوادث و بحران‌ها با فداکاری حاضر شوند.

وی با اشاره به آمار عملیات‌های انجام شده گفت: در طول این مدت ۹۲۰ مورد حریق و ۲۲۳۰ عملیات امداد و نجات انجام شد و در مجموع ۳۰۹۴ تماس واقعی با سامانه ۱۲۵ به ثبت رسید.

اکبری ادامه داد: متأسفانه طی سال گذشته ۸۵۳ تماس غیرواقعی نیز دریافت شد که این موضوع علاوه بر اتلاف زمان و امکانات، می‌تواند مانع از خدمت‌رسانی سریع به حوادث واقعی شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی آمل با بیان اینکه میزان حوادث نسبت به سال قبل ۸۴ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: این افزایش، اهمیت آموزش و پیشگیری در حوزه ایمنی را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به فرهنگ‌سازی عمومی داشت.

وی همچنین از اجرای گسترده آموزش‌های ایمنی خبر داد و گفت: در سال گذشته، آموزش‌های ایمنی در ۱۵۷ مدرسه برگزار شد و بیش از ۱۳ هزار و ۷۱۲ دانش‌آموز و شهروند تحت آموزش‌های تئوری و عملی قرار گرفتند.

اکبری صدور ۱۷۸۴ گواهی‌نامه ایمنی ساختمان را از دیگر اقدامات مهم سازمان عنوان کرد و افزود: با همکاری شهروندان و مالکان ساختمان‌ها تلاش داریم سطح ایمنی عمومی شهر را به شکل قابل‌توجهی ارتقا دهیم.

رئیس سازمان آتش‌نشانی آمل در پایان یادآور شد: آتش‌نشانان این شهر در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده فداکاری و جانفشانی هستند و امیدواریم با ارتقای فرهنگ ایمنی، در سال‌های آینده شاهد کاهش چشمگیر حوادث باشیم.

