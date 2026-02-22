به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، پیش ازظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آب اظهار کرد: تمرکز بهره گیری از ظرفیت آبهای تصفیهشده و پایداری منابع آب است و این امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر، سالانه حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیهشده پساب تولید میشود اما به دلیل نبود مشتری، این آب به هدر میرود و وارد چرخه مصرف نمیشود و این موضوع نقد جدی به مدیریت ما و نیازمند تصمیمگیری فوری است.
حسینی ادامه داد: با توجه به کاهش منابع آب شهری، پیشنهاد میشود از ابتدای اردیبهشت ماه برداشت از آبهای زیرزمینی محدود و کنترل شود، این تصمیم شامل صنایع و سایر کاربران نیز خواهد شد و لازم است ابلاغیه رسمی از سوی دادستانی صادر شود.
وی با اشاره به اهمیت احیای قنوات گفت:قنوات یکی از منابع سنتی و پایدار تأمین آب منطقه هستند که باید احیا شوند،طرحهای موفقی در سمنان و بجنورد اجرا شده که میتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.
فرماندار ساوه همچنین بر تکمیل پروژه انتقال آب شهرستان تأکید کرد و گفت: منابع مالی این پروژه باید جدی پیگیری شود و در صورت نیاز، سایر شرکتها نیز وارد کار شوند،هدف ما این است که پروژه انتقال آب تا پاییز سال آینده تکمیل شود و بتوانیم جشن اتمام آن را برگزار کنیم.
حسینی همچنین با اشاره به آمار منابع آبی سالهای گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب در اختیار داشتیم، اما به دلیل عدم مکانیزهسازی و مدیریت مناسب، این منابع به درستی استفاده نشده است.
وی افزود:تجربه سالهای گذشته نشان داده که بدون برنامهریزی، منابع آبی به سرعت کاهش مییابند و باید برای سالهای آتی راهکارهای پایداری در نظر گرفته شود.
حسینی تصریح کرد: تمام تصمیمات این جلسه شورای حفاظت آب لازمالاجرا است و مواردی که نیاز به ترمیم یا پیگیری دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار ساوه تاکید کرد: مدیریت هوشمند و پایدار منابع آب، احیای قنوات و کنترل برداشت آب زیرزمینی برنامه اولویت دار در سالهای آتی خواهد بود.
