۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

حسینی: برداشت آب زیرزمینی از ابتدای اردیبهشت در ساوه محدود می‌شود

حسینی: برداشت آب زیرزمینی از ابتدای اردیبهشت در ساوه محدود می‌شود

ساوه- فرماندار ساوه از توقف برداشت آب زیرزمینی و احیای قنوات از اردیبهشت ماه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، پیش ازظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آب اظهار کرد: تمرکز بهره گیری از ظرفیت آب‌های تصفیه‌شده و پایداری منابع آب است و این امر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: در حال حاضر، سالانه حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده پساب تولید می‌شود اما به دلیل نبود مشتری، این آب به هدر می‌رود و وارد چرخه مصرف نمی‌شود و این موضوع نقد جدی به مدیریت ما و نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

حسینی ادامه داد: با توجه به کاهش منابع آب شهری، پیشنهاد می‌شود از ابتدای اردیبهشت ماه برداشت از آب‌های زیرزمینی محدود و کنترل شود، این تصمیم شامل صنایع و سایر کاربران نیز خواهد شد و لازم است ابلاغیه رسمی از سوی دادستانی صادر شود.

وی با اشاره به اهمیت احیای قنوات گفت:قنوات یکی از منابع سنتی و پایدار تأمین آب منطقه هستند که باید احیا شوند،طرح‌های موفقی در سمنان و بجنورد اجرا شده که می‌توان از تجربیات آن‌ها استفاده کرد.

فرماندار ساوه همچنین بر تکمیل پروژه انتقال آب شهرستان تأکید کرد و گفت: منابع مالی این پروژه باید جدی پیگیری شود و در صورت نیاز، سایر شرکت‌ها نیز وارد کار شوند،هدف ما این است که پروژه انتقال آب تا پاییز سال آینده تکمیل شود و بتوانیم جشن اتمام آن را برگزار کنیم.

حسینی همچنین با اشاره به آمار منابع آبی سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب در اختیار داشتیم، اما به دلیل عدم مکانیزه‌سازی و مدیریت مناسب، این منابع به درستی استفاده نشده است.

وی افزود:تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بدون برنامه‌ریزی، منابع آبی به سرعت کاهش می‌یابند و باید برای سال‌های آتی راهکارهای پایداری در نظر گرفته شود.

حسینی تصریح کرد: تمام تصمیمات این جلسه شورای حفاظت آب لازم‌الاجرا است و مواردی که نیاز به ترمیم یا پیگیری دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار ساوه تاکید کرد: مدیریت هوشمند و پایدار منابع آب، احیای قنوات و کنترل برداشت آب زیرزمینی برنامه اولویت دار در سال‌های آتی خواهد بود.

