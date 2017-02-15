  1. استانها
  2. مرکزی
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

مدیر امور منابع آب شهرستان زرندیه:

۱۶حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان زرندیه مسدود شد

۱۶حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان زرندیه مسدود شد

زرندیه- مدیر امور منابع آب شهرستان زرندیه گفت: در راستای حفظ منابع آبی موجود و مقابله با برداشت های بی رویه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان زرندیه مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقه ای مرکزی، جمال محمدی اظهار داشت: اکیپ گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان زرندیه با همکاری عوامل نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به انسداد ۱۶حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان شدند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحران آب و اهمیت حفظ منابع آبی موجود، جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز امری ضروری است و نخستین اولویت این اداره در حفاظت از منابع آب، انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز جدید است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان زرندیه افزود: امروزه آب به عنوان یک کالای حیاتی و استراتژیک باید مورد توجه آحاد جامعه قرار گرفته و به حفظ و حراست منابع محدود الهی توجه شود.

محمدی ابراز امیدواری کرد با مشارکت همگانی و همراهی مردم در مسیر حفظ منابع برای نسل حاضر و نسل های بعد گام برداشته شده و از به وجود آمدن تبعاتی که بحران بی آبی به وجود می آورد، حتی الامکان جلوگیری شود.

گقتنی است در شهرستان اراک نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است.

کد مطلب 3908303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها