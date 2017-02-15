۱۶حلقه چاه آب غیرمجاز در شهرستان زرندیه مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب منطقه ای مرکزی، جمال محمدی اظهار داشت: اکیپ گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان زرندیه با همکاری عوامل نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به انسداد ۱۶حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان شدند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط بحران آب و اهمیت حفظ منابع آبی موجود، جلوگیری از حفر چاه غیرمجاز امری ضروری است و نخستین اولویت این اداره در حفاظت از منابع آب، انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز جدید است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان زرندیه افزود: امروزه آب به عنوان یک کالای حیاتی و استراتژیک باید مورد توجه آحاد جامعه قرار گرفته و به حفظ و حراست منابع محدود الهی توجه شود.

محمدی ابراز امیدواری کرد با مشارکت همگانی و همراهی مردم در مسیر حفظ منابع برای نسل حاضر و نسل های بعد گام برداشته شده و از به وجود آمدن تبعاتی که بحران بی آبی به وجود می آورد، حتی الامکان جلوگیری شود.

گقتنی است در شهرستان اراک نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است.