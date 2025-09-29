به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی، ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت تنها استخر عمومی شهر گلستان، با اشاره به مطالبه جدی مردم برای بازگشایی این مجموعه ورزشی اظهار داشت: این استخر آماده بهرهبرداری است و وظیفه ماست با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مشکلات را برطرف کنیم تا هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه شهر گلستان از سرانههای ورزشی ناچیز رنج میبرد، افزود: تعویق طولانی در راهاندازی این استخر پذیرفتنی نیست و دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری میکند تا ظرف ۱۰ روز آینده وضعیت مجموعه تعیین تکلیف شود.
دادستان بهارستان بازگشایی این مجموعه را عاملی مهم در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط جوانان دانست و تصریح کرد: «حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضایی است و ما برای تحقق آن از تمام ابزارهای قانونی استفاده میکنیم.
بر اساس این گزارش این نشست با حضور نماینده مردم بهارستان و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، شهردار گلستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و سرمایهگذار پروژه در محل دادستانی برگزار شد.
گفتنی است که در پایان مقرر شد با حضور تیمهای کارشناسی، مشکلات قانونی و اجرایی پروژه بررسی و نتیجه در موعد مقرر اعلام شود.
