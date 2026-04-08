به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در راستای پیگیری طرح چهارشنبه‌های اقتصادی و تحقق شعار سال و رونق اشتغال‌زایی از مجموعه ورزشی–تفریحی در جاده کرمانشاه به بیستون بازدید کرد.

استاندار کرمانشاه در جریان این بازدید با بررسی ظرفیت‌های این پروژه بزرگ که از بیش از یک دهه پیش بلااستفاده مانده است، اظهار کرد: در سطح استان کرمانشاه ظرفیت‌های خفته و نهفته‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در گذشته برای آن‌ها انجام شده و امروز مایه تأسف است که این امکانات در خدمت مردم قرار ندارد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری امور به مردم افزود: سیاست کلی ما این است که بخش خصوصی در حوزه‌هایی نظیر ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری پیشران باشد و دستگاه‌های دولتی نقش حمایتی و تسهیل‌گر داشته باشند.

حبیبی ادامه داد: دیگر قرار نیست اداره‌کل ورزش یا میراث فرهنگی خود اقدام به ساخت استخر یا هتل کنند، بلکه وظیفه ما حمایت از سرمایه‌گذارانی است که بار خدمات رفاهی و ورزشی را از دوش دولت برمی‌دارند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از انگیزه سرمایه‌گذار این طرح تصریح کرد: ساخت مجموعه‌ای با این عظمت که شامل استخر، فضاهای اقامتی، سالن‌های مراسمات و اسب‌سواری است، در شرایط فعلی حداقل پنج سال زمان و بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی این مجموعه را یک ثروت ملی برای استان دانست و گفت: نباید اجازه دهیم چنین سرمایه‌ای به دلیل عدم بهره‌برداری مستهلک شود.

مقام عالی دولت در استان کرمانشاه از پیگیری ویژه برای حل مشکلات مالی این پروژه خبر داد و افزود: هفته آینده با آرام‌تر شدن شرایط، به صورت مستقیم از طریق سرپرستی بانک سپه تهران مطالبات و تسهیلات این مجموعه را پیگیری خواهم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: این پروژه باید با فوریت در دستور کار کارگروه گردشگری و ستاد تسهیل قرار گیرد تا موانع اداری آن در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

حبیبی در پایان با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در استان خاطرنشان کرد: با وجود فشارهای اخیر و حوادث جنگ رمضان، فعالیت‌های اقتصادی در استان ادامه دارد و با همت سرمایه‌گذار و پشتیبانی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان انتظار می‌رود طی چند ماه آینده شاهد بازگشایی این مرکز باشیم.