جان باختن معلم فداکار همدانی و دانش آموز در سد اکباتان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثهای تلخ که در محدوده سد اکباتان همدان رخ داد، یک دانشآموز به داخل سد سقوط کرد.
معلم فداکار که شاهد این صحنه بود، بیدرنگ برای نجات جان دانشآموز خود را به آب انداخت، اما متأسفانه هر دو نفر به دلیل عمق آب جان خود را از دست دادند.
بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان، این حادثه روز دوشنبه هفتم مهرماه، حدود ساعت ۱۵:۴۸ به وقوع پیوست.
در پی این گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیمهای درمانی و سایر ارگانهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه یک آقای ۳۵ ساله جان خود را از دست داد و پیکر وی تحویل مراجع قضایی شد.
گمار افزود: یک پسربچه ۹ ساله نیز پس از خارجسازی از آب، بلافاصله تحت عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) قرار گرفت و به بیمارستان بعثت منتقل شد، اما با وجود تلاشهای فراوان کادر درمان، این کودک نیز جان خود را از دست داد.
وی با ابراز همدردی با خانوادههای داغدیده، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حاشیه رودخانهها و مناطق آبی تأکید کرد و گفت: جزئیات بیشتر و علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.
