۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

تولیت آستان قدس رضوی:

خدمات اجتماعی آستان قدس رضوی ثمره موقوفات محبان حضرت رضا(ع) است

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: خدمات اجتماعی آستان قدس رضوی ثمره موقوفات و نذورات محبان حضرت رضا(ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در آیین اهدای ۳۵۰ دستگاه سمعک به دانش‌آموزان کم‌شنوای خراسان رضوی، این اقدام را «برکتی از سوی حضرت رضا (ع)» دانست و اظهار کرد: فرزندان عزیز ما که سال‌ها با دشواری‌های ناشنوایی روبه‌رو بودند، امروز به برکت امام مهربانی‌ها از موهبت شنوایی بهره‌مند شده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: حیات نورانی ائمه اطهار (ع) همواره سرشار از محبت و خدمت بوده است و ما نیز موظفیم در همین مسیر گام برداریم. اجرای این طرح کمک به دانش‌آموزان کم‌شنوا، قدمی کوچک در عمل به سیره امام رئوف (ع) است.

وی افزود: امکانات این طرح، نتیجه مستقیم نذورات و موقوفات عاشقان و ارادتمندان امام رضا (ع) است. این برکات را از نگاه مهربانانه آن حضرت بدانید. به شکرانه این نعمت بزرگ، شنیدن و خواندن قرآن را در زندگی روزمره خود قرار دهید تا زندگی بهتر، موفق‌تر و شادمان‌تری داشته باشید.

مروی گفت: هر خدمتی که آستان قدس رضوی ارائه می‌دهد، از دل نیت‌های پاک واقفان و نذرکنندگان سرچشمه می‌گیرد و این سرمایه مردمی، موتور محرک تمام فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی این آستان مقدس است.

