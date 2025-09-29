اسلامی:«سید حسن نصرالله» علمدار میدان مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی شامگاه دوشنبه در نخستین سالگرد گرامیداگرامیداشت شهادت سید حسن نصرالله که با حضور پرشور مسئولان و ممردم تربت جام در مصلای الغدیر برگزار شد، شهید سید حسن نصرالله را یک مکتب و سید نستوه مقاومت نامید و با تأکید بر ولایتمداری بی‌نظیر ایشان، فقدانش را مصیبت از دست دادن علمدار میدان مقاومت برای امت اسلامی خواند.

امام جمعه تربت‌جام با اشاره به مجاهدت‌های برجسته دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله را یک مکتب و سید نستوه مقاومت نامید و با تأکید بر ولایتمداری بی‌نظیر ایشان، فقدانش را مصیبت از دست دادن علمدار میدان مقاومت برای امت اسلامی خواند.

وی به تبیین ابعاد شخصیت والای ایشان و ولایتمداری بی‌نظیرش پرداخت و با اشاره به تعابیر بلند مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: شهید نصرالله «سید نستوه مقاومت»، «مجاهد کبیر»، «رهبر مدبر سیاسی»، «مایه عزت اسلام»، «زبان گویا و مدافع شجاع مظلومان فلسطین» و به‌ویژه «پرچمدار برجسته مقاومت اسلامی» بود.

اسلامی با بیان خاطره‌ای از ولایت‌مداری شهید ادامه‌داد: سید حسن نصرالله در گفتگو با علامه مصباح یزدی، نوع نگاه خود به تبعیت و ولایت را این‌گونه تبیین کرده بود: اگر آقا صراحتاً امری داشته باشند، مسلّم اطاعت می‌کنیم و اگر صراحتاً نهی کنند، ترک می‌کنیم. اما در مواردی که امر و نهی صریح وجود ندارد، ما از مبانی و منظومه فکری حضرت آقا، اجتهاد و برداشت می‌کنیم که ایشان کاری را دوست دارند یا خیر و بر اساس این اجتهاد عمل می‌کنیم. علامه مصباح این نوع تبعیت را ولایت حقیقی قلمداد کرده بودند.

امام جمعه تربت‌جام برای اثبات این نوع ولایتمداری، به نمونه‌ای عملی در ماجرای برکناری محمد مرسی در مصر اشاره کرد: سید حسن نصرالله که نقش مهمی در پیروزی مرسی داشت، پس از گرایش وی به سمت آمریکا، از برکناری او ابراز خرسندی و این خوشحالی را به ایران منتقل می‌کند. اما مدتی بعد، رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای غیررسمی با ابراز ناراحتی، می‌فرمایند آقای مرسی درست عمل نکرد، اما انقلاب مصر بعد از سال‌ها شکست خورد و ما ناراحتیم.

وی تصریح کرد: به محض رسیدن این نقل قول، سید حسن نصرالله سراسیمه شده و اشک‌های ندامتش جاری می‌شود. ایشان در دیداری با رهبر معظم انقلاب، عذرخواهی کرده و می‌گوید: آقا من عذرخواهی می‌کنم، ما این‌جا درست نتوانستیم مبنای شما را کشف کنیم و منطبق بر خط فکری شما حرکت کنیم.

اسلامی همچنین به اقدام نمادین شهید نصرالله در یک کنفرانس بین‌المللی دفاع از انتفاضه مردم فلسطین، در حضور صدها مهمان خارجی و مقابل دوربین‌ها اشاره کرد؛ جایی که سید حسن پس از سخنرانی مقام معظم رهبری، فوراً خود را به ایشان رساند و دست و پیشانی ایشان را بوسید تا همگان بدانند که «سید حسن کسی نیست جز سرباز امام سید علی خامنه‌ای.

امام‌جمعه تربت‌جام در پایان، شهادت سید حسن نصرالله را مصیبت از دست دادن علمدار میدان و پرچمدار این مسیر توصیف کرد و با یادآوری مجاهدت‌های اخیر شهید نصرالله تأکید کرد: او چگونه برای کاستن از آلام مردم مظلوم غزه، جبهه شمال را باز کرد و بارها پیشنهاد آتش‌بس و امان‌نامه دشمن را رد کرد تا خود را سپر بلای مردم مظلوم فلسطین و غزه قرار دهد.