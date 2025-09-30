حجت الاسلام محمدرضا حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه طرحهای نوین جهت جذب کودکان این شهر به خانههای خدا، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم مساجدی فعال و پویا با بهره وری بالا داشته باشیم باید فعالیتها و برنامه ریزی خود را از کودکان آغاز کنیم، چون نهالی که در فطرت کودکانه کاشته شود به طور حتم الفت و علاقه ای ایجاد می کند تا آخر عمر ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم فراهم سازی مکانی برای حضور کودکان در مساجد هنگام برگزاری نماز جماعت همراه با والدین گفت: در روش ارتباطی کودکان و نوجوانان با مساجد باید نسبت به نیاز فطری، سنی و علاقمندی خود کودکان در مساجد برنامه ریزی داشته باشیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک گفت: ایجاد جذابیت و طرحهای نوآورانه در مساجد همچون فراهم کردن وسایل بازی و سرگرمی جذاب برای کودکان موجب حضور بیشتر آنان خواهد شد و با نشاطی که در مساجد اتفاق می افتد، شهد شیرینی مسجد و حضور در مکانهای مقدس در کام کودکان ماندگار می شود.
حجت الاسلام حمزهای گفت: حضور کودکان در مساجد نه تنها موجب جذب خانوادهها میشود، بلکه به برگزاری غرفههای فرهنگی با موضوعات مختلف نیز کمک میکند که از جمله این موضوعات میتوان به هویت بانوان ایرانی، نمایشگاهها و پاتوقهای گفتوگوی ویژه بانوان اشاره کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک با اشاره به اجرای راهبردی و ثابت طرح «زندگی با آیهها» در مساجد شهرستان اراک گفت: این طرح با تأکید مقام معظم رهبری اجرا میشود و غرفهای ویژه برای ترویج معارف قرآن و اهل بیت (ع) در مساجد برپا میشود چرا که این مهم مورد توجه ویژه است که قرآن را به عنوان راهنمای زندگی به کودکان و خانوادهها معرفی کنیم.
وی ادامه داد: تجهیزات و امکانات فرهنگی از جمله وسایل بازی کودکان به صورت دورهای و ماهانه در اختیار مساجد قرار خواهد گرفت همچنین در قالب بازیها، آموزههای فرهنگی برای آموزش غیرمستقیم کودکان در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک همچنین بر اهمیت آموزش روحانیون و ائمه جماعت جوان تأکید کرد و گفت: آموزش تخصصی طلاب برای کار با کودکان و تقویت ارتباط آنها با این قشر از جامعه در دستور کار قرار دارد چرا که بر این باوریم که روحانیون باید مهارتهای لازم را برای ایجاد ارتباط مؤثر با کودکان داشته باشند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات به نقش کلیدی بانوان و کودکان در جامعه اشاره کرد و افزود: اقدامات فرهنگی مؤثر در این حوزه میتواند آثار مثبتی در تربیت فرزندان و بهبود روابط خانوادگی داشته باشد و امید است با اجرای این برنامهها، مساجد به عنوان مراکز فرهنگی و آموزشی فعالتر از گذشته عمل کنند و فضایی امن و دلپذیر برای رشد فکری و روحی کودکان فراهم شود همچنین این مهم میتواند به تقویت بنیان خانوادهها و جامعه کمک شایانی داشته باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک تصریح کرد: در اجرای این برنامه ها در مساجد از ظرفیت خیران برای پشتیبانی فرهنگی و پذیرایی بهرهگیری شده و همزمان تعامل و همکاری سایر ارگانهای ذیربط در ایجاد زیرساختها نیز مورد توجه ویژه است.
حجت الاسلام حمزهای ادامه داد: دشمنان به دلیل نقش مهم بانوان و کودکان در جامعه، تلاش گستردهای برای تهاجم فرهنگی علیه این دو قشر دارند از این رو چنانچه بتوانیم اقدامات فرهنگی مؤثری در حوزه بانوان و مادران انجام دهیم، آثار آن در تربیت فرزندان و خانوادهها گسترش مییابد و مشارکت دادن مردم در اجرای اینگونه برنامهها بهویژه در مناطق کمبرخوردار و پرجمعیت مورد توجه ویژه است.
