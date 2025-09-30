به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع عبری اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در پی سلسله عملیات های موفقیت آمیز نیروهای فلسطینی علیه مواضع نظامیان صهیونیست حالت آماده باش در غزه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش نیروهای قسام بعد از یک عملیات گسترده علیه مواضع تیپ کفیر و زخمی شدن پنج نظامی صهیونیست یک عملیات دیگر علیه اشغالگران در داخل غزه انجام دادند.

روز گذشته نیز ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که در جریان عملیات ویژه نیروهای فلسطینی در شمال نوار غزه دست کم ۱۱ تن از نظامیان این رژیم زخمی شده اند و حال پنج از آنها وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، عصر روز گذشته یک درگیری از مسافت نزدیک توسط نیروهای مقاومت فلسطین که به یکی از مقرهای نظامیان صهیونیست نفوذ کرده و ۲ بمب بر روی تانک آنها نصب کردند رخ داد. بعد از منفجر شدن این تانک نیروهای مقاومت شروع به تیراندازی به سمت دیگر نظامیان صهیونیست کردند.