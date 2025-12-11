  1. ورزش
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

یک طلا، ٣ نقره و یک برنز برای پارادوومیدانی کاران

نمایندگان پارادوومیدانی ایران در بازی های پاراآسیایی جوانان در ماده های پرتاب وزنه، نیزه و دیسک صاحب مدال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی جوانان از عصر امروز آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران در مواد مختلف به رقابت با حریفان‌شان پرداختند.

نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات و در کلاس‌های مختلف مواد پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه صاحب مدال شدند.

مدال آوران پارادوومیدانی تا به این لحظه به این شرح هستند:

پسران:

*پرتاب نیزه کلاس F٥٢ تا F٥٧: محمدرضا شوقی با رکورد ٣٢.٧٧ متر صاحب مدال نقره شد.

*پرتاب تاب دیسک کلاس F٣٢ و F٣٤: آرمین صالحی با رکورد ٢٤.٢٢ متر و علی غفاری با رکورد ١٨.٧٥ متر به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند.

دختران:

*پرتاب وزنه کلاس F٥٢ تا F٥٧: فاطمه بازیار با رکورد ٧.٥٥ متر و مبینا بربری با رکورد ٥.٢٥ متر به ترتیب مدال طلا و نقره گرفتند.

کد خبر 6685994
زینب حاجی حسینی

