یک طلا، ٣ نقره و یک برنز برای پارادوومیدانی کاران

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پارادوومیدانی در بازیهای پاراآسیایی جوانان از عصر امروز آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران در مواد مختلف به رقابت با حریفانشان پرداختند.
نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات و در کلاسهای مختلف مواد پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه صاحب مدال شدند.
مدال آوران پارادوومیدانی تا به این لحظه به این شرح هستند:
پسران:
*پرتاب نیزه کلاس F٥٢ تا F٥٧: محمدرضا شوقی با رکورد ٣٢.٧٧ متر صاحب مدال نقره شد.
*پرتاب تاب دیسک کلاس F٣٢ و F٣٤: آرمین صالحی با رکورد ٢٤.٢٢ متر و علی غفاری با رکورد ١٨.٧٥ متر به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند.
دختران:
*پرتاب وزنه کلاس F٥٢ تا F٥٧: فاطمه بازیار با رکورد ٧.٥٥ متر و مبینا بربری با رکورد ٥.٢٥ متر به ترتیب مدال طلا و نقره گرفتند.
