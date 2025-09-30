  1. استانها
  2. مازندران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

رحمانی: پویش ملی «رز مهربانی» در مازندران برگزار می‌شود

ساری- سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران از اجرای پویش «رز مهربانی» همزمان با روز جهانی سالمندان در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با نهم مهرماه، روز بزرگداشت مقام شامخ سالمندان، پویش «رز مهربانی» با شعار «یک شاخه گل برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها» در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش با هدف تکریم و احترام به گنجینه‌های تجربه و حکمت جامعه و همچنین نشاط‌آفرینی و ابراز محبت به این عزیزان برنامه‌ریزی شده است. قرار ما این است که در این روز با حضور در خانه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و نیز سراهای سالمندان، با اهدای یک شاخه گل، لبخند و سپاس را مهمان چهره‌های پر مهر آنان کنیم.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان تصریح کرد: سالمندان، سرمایه‌های اجتماعی و نگین‌های درخشان خانواده‌ها هستند و بر ماست که قدردان زحمات و تجربیات ارزشمندشان باشیم. این پویش، فرصتی است برای یادآوری عشق و مسئولیتی که در قبال این عزیزان داریم.

رحمانی از تمامی مردم نیک‌اندیش، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های استان دعوت کرد تا در این حرکت مهربانی‌بخش شرکت فعالانه داشته باشند و با همراهی خود، پیام محبت و احترام به سالمندان را در سراسر مازندران طنین‌انداز کنند.

گفتنی است این مراسم تکریم، روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سراهای سالمندان در سراسر استان مازندران برگزار خواهد شد.

