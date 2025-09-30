به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با نهم مهرماه، روز بزرگداشت مقام شامخ سالمندان، پویش «رز مهربانی» با شعار «یک شاخه گل برای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها» در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش با هدف تکریم و احترام به گنجینه‌های تجربه و حکمت جامعه و همچنین نشاط‌آفرینی و ابراز محبت به این عزیزان برنامه‌ریزی شده است. قرار ما این است که در این روز با حضور در خانه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و نیز سراهای سالمندان، با اهدای یک شاخه گل، لبخند و سپاس را مهمان چهره‌های پر مهر آنان کنیم.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان تصریح کرد: سالمندان، سرمایه‌های اجتماعی و نگین‌های درخشان خانواده‌ها هستند و بر ماست که قدردان زحمات و تجربیات ارزشمندشان باشیم. این پویش، فرصتی است برای یادآوری عشق و مسئولیتی که در قبال این عزیزان داریم.

رحمانی از تمامی مردم نیک‌اندیش، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های استان دعوت کرد تا در این حرکت مهربانی‌بخش شرکت فعالانه داشته باشند و با همراهی خود، پیام محبت و احترام به سالمندان را در سراسر مازندران طنین‌انداز کنند.

گفتنی است این مراسم تکریم، روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سراهای سالمندان در سراسر استان مازندران برگزار خواهد شد.