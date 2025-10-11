رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

محمدضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از ساعات بعد از ظهر امروز در مناطق طارم بر پوشش ابرها افزوده می شود.

وی اظهار کرد: فعلا تا اواسط هفته جاری بارشی برای استان زنجان پیش بینی نمی شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: سرعت وزش باد از فردا شدید می شود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان تا پایان هفته سرد می شود و به دمای صفر درجه سانتی گراد نزدیک می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.