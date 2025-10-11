  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای استان کاهش می یابد و افت دما تا صفر درجه خواهد رسید.

محمدضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از ساعات بعد از ظهر امروز در مناطق طارم بر پوشش ابرها افزوده می شود.

وی اظهار کرد: فعلا تا اواسط هفته جاری بارشی برای استان زنجان پیش بینی نمی شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: سرعت وزش باد از فردا شدید می شود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان تا پایان هفته سرد می شود و به دمای صفر درجه سانتی گراد نزدیک می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

کد خبر 6618208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها