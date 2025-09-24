هشدار نارنجی برای بارش و کاهش دما در سواحل شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز (چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴) در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ابرناکی و بارش باران رخ خواهد داد. همچنین در مناطق شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است.

بر اساس این پیش‌بینی، پنج‌شنبه در شرق سواحل دریای خزر و شمال‌شرق کشور بارش‌های خفیف همراه با وزش باد و احتمال گردوخاک رخ می‌دهد. جمعه در اغلب نقاط آسمان صاف خواهد بود، اما اواخر وقت با شمالی شدن جریان‌ها بر دریای خزر، بارش باران در اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز می‌شود. این شرایط طی روزهای شنبه و یکشنبه در شمال آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت.

طی دو روز آینده، به‌ویژه بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات شمالی هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک محتمل است. همچنین در برخی مناطق شرق و جنوب‌غرب کشور وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک گزارش می‌شود.

روز جمعه شرایط برای تشکیل توده گردوخاک در عراق و نفوذ آن به غرب ایران مهیا خواهد شد. در همین مدت خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.