توسعه همکاری علمی و پژوهشی دانشکده دختران دکتر شریعتی و پژوهشگاه نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشکده شریعتی، به منظور ارتباطی قوی تر در زمینه ی همکاری های علمی و اثرگذار دانشکده با توجه به وجود پتانسیل و ظرفیت های موجود با مراکز تحقیقاتی و علمی پژوهشی، نشستی با حضور تیم پژوهشی پژوهشگاه نیرو کشوربرگزار شد.

در ابتدا نسیم زارعیان رئیس دانشکده دختران شریعتی تهران پس از خوشامدگویی و ابراز خرسندی از ارتباط بوجود آمده خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی تفاهم موجود شدند.

وی در قسمتی از سخنان خود با توجه به ظرفیت و فضای موجود در دانشکده احداث سایت انرژی خورشیدی را پیشنهاد کرد واز کارشناسان دومجموعه درخواست کرد با توجه به ناترازیهای حوزه انرژی به این امر مهم اهتمام ورزند.

سپس امیر فرهنگ ستوده معاون پژوهشی پژوهشگاه نیزو ضمن معرفی پژوهشگاه نیرو و اجزای مختلف آن گفت: اکنون نه تنها در کشور بلکه در دنیا اقبال اجتماعی زیادی به بحث انرژی های تجدید پذیر وجود دارد و به نظر می رسد توانایی عملیاتی کردن آن حتی به صورت اندک در دانشکده شریعتی با حضور دانشجویان و اساتید فعال این حوزه میسر است و ما از این توانایی استقبال می کنیم و آماده انعقاد هر گونه قرارداد ذیل تفاهم فی مابین هستیم.

وی ادامه داد: اشتراکات زیادی بین پژوهشگاه نیرو ودانشکده وجود دارد که امید می رود به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به آموزش های تخصصی و ارائه صلاحیت حرفه ای صنعت برق کشور خواهان اجرای دوره های مرتبط با مشارکت یکدیگر شد.

اجرای پروژه های مشترک، مهارت افزایی اساتید و دانشجویان قبیل آموزش های آزاد یک روزه، کوتاه مدت و هدفمند، راه کارهای بهینه سازی مصرف برق به صورت تحقیقاتی، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، هماهنگی های بازدید علمی اساتید گروه فنی از پژوهشگاه نیرو، دوره های تخصصی درآمد زا، ایجاد شبکه ی متخصصین در صنعت برق، معرفی اساتید و دانشجویان نخبه به نیروگاه و … از عناوین مهم این نشست بود که برنامه ریزهای اولیه برای هر کدام در بحث بازدید، فرصت های کارآموزی، ایجاد سرفصل های جدید آموزشی و دوره های آموزشی تخصصی انجام شد.

در پایان از نمایشگاه آثار هنری دانشکده بازدید کردند و مقرر شد به زودی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید برنامه ریزی های مورد توافق، به مرحله ی اجرا برسد.