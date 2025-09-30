  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

سبزه زاری: پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا روز پنجشنبه وزش بادهای متوسط را شاهد خواهیم بود، گفت: برخاستن گرد و خاک های محلی و موقتی در استان پیش بینی می شود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا روز پنجشنبه (به ویژه روز چهارشنبه) پدیده غالب در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش هایی از مرکز استان وزش بادهای متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای می باشد که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گردوخاک های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی گفت: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: تا روز پنجشنبه دما با شیب ملایمی کاهش پیدا خواهد کرد.

سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۸ و کمینه دمای ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است ادامه داد: همچنی رامشیر با دمای ۴۲.۸ و ایذه با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

