گرد و خاک ماندگار در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته پدیده غالب وزش بادهای متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق غربی، جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی است که احتمال خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه تا روز پنجشنبه تغییرات دمایی محسوس نیست، گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط وقت چهارشنبه تا اواسط وقت پنجشنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد.

به گفته سبزه زاری، از فردا تا اواخر پنجشنبه شمال خلیج فارس مواج است.

وی با اشاره به جریانات جوی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.