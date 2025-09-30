جهانی عاری از ظلم، آرمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری همزمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و در آیین بزرگداشت شهدای والامقام اقتدار جنگ تحملی ۱۲ روزه که با حضور «محسن رضایی» دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: همواره در زندگی لحظاتی به یادماندنی و تاریخی وجود دارد که دفاع مقدس یکی از همان لحظات ماندگار در تاریخ کشور است که مایه غرور و افتخار ملت ایران است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس تنها با یک دشمن مواجه نبودیم بلکه با طیف گسترده‌ای از دشمنان و نظام سلطه روبه رو بودیم. به همین دلیل این دوران توانست از ما انسان‌های دیگری بسازد که به آن افتخار می‌کنیم. در این دوران رزمندگان در شرایط سخت حتی در ماه مبارک رمضان و در گرمای بالای ۵۰ درجه، از کشور دفاع می‌کردند و این سختکوشی و روح همبستگی توانست لحظات تاریخی را برای ایران ثبت کند.

میدری افزود: آمارها نشان می‌دهد که ایران در طول دوران دفاع مقدس، از لحاظ اقتصادی هم دوران درخشانی طی کرده و یکی از برترین کشورها در این زمینه بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در سال‌های پایانی جنگ، اسنادی منتشر شد که ایران کاهش شدیدی در مرگ و میر کودکان داشته و طول عمر ایرانیان افزایش یافته و از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه برتری قرار گرفته است؛ این نشان می‌دهد که ایرانیان برای آرمان خود بسیار تلاش کردند و توانستند به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه ایرانیان نیز در طول جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند، تصریح کرد: در طول این ۱۲ روز وحدت و همکاری گسترده‌ای میان طیف‌های مختلف مردم و مسوولان شکل گرفت؛ به عنوان مثال، صنایع شیر ایران میزان تولید شیر را افزایش دادند. کارخانجات داروسازی تعداد شیفت‌های کاری خود را افزایش دادند و سایر کاخانجات میزان تولید خود را افزایش دادند و همه اینها نشان‌دهنده روح وحدت و همبستگی در میان ایرانیان است.

میدری معتقد است: مراسم امروز یک تذکر است که ما میراث‌دار چه انسان‌ها و چه خون‌هایی هستیم که امروز توانستیم در امنیت زندگی کنیم و در مسوولیت مختلف قرار بگیریم و این بار سنگینی بر دوش مسئولین و دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد که با حفظ وحدت و یکپارچگی تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم تمام تصورات غلطی را که دشمنان نه تنها برای ایران بلکه برای جهان طراحی کردند را باطل کنیم تا جهانی عادلانه بسازیم و ظلم و ستم را از دنیا محو کنیم.