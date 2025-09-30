به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری در بازدید از انبارهای گمرک استان که به همراه معاونین و رییس گمرک استان صورت گرفت، با اشاره به اینکه یکی از تاکیدهای ریاست قوه قضاییه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف در انبارهای عمومی است، اظهار کرد: امروزه وضعیت انبارهای استان با توجه به تهمیدات اندیشیده شده در وضعیت مطلوبی است و لازم است این روند ادامه داشته باشد.

وی هوشمندسازی و مکانیزه شدن انبارها را از بهترین راه کارهای تعیین تکلیف و کاهش زمان ترخیص کالاها دانست و گفت: اقدامات موثری توسط گمرگ استان در این زمینه صورت گرفته است و بازدیدهای میدانی نیز کمک شایانی به برطرف شدن مشکلات موجود داشته است.

عسگری با تاکید بر اینکه نگهداری طولانی مدت اموال در این انبارها موجب خسارت و تضییع اموال عمومی می‌شود، اظهار کرد: کالاها باید در حداقل زمان ممکن از انبار ترخیص شود تا مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم سریعا در استان توزیع شود .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: نظارت میدانی از کلیه انبار های استان به صورت میدانی و مستمر توسط دادستانی مطابق برنامه عملیاتی قوه قضاییه صورت می گیرد و امیدواریم با تسریع در روند تشریفات قانونی، شاهد دپوی هیچ اموال بلاتکلیفی در انبارهای استان نباشیم.