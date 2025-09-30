واکنش ۸ کشور عربی-اسلامی به طرح ترامپ برای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، ۸ کشور عربی و اسلامی که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دونالد ترامپ دیدار کرده بودند، بیانیه مشترکی در واکنش به اعلام طرح ۲۰ ماده ای ترامپ که مدعی پایان دادن به جنگ غزه است، صادر کردند.

این بیانیه مشترک توسط وزرای امور خارجه ترکیه، اردن، قطر، امارات، اندونزی، پاکستان، عربستان و مصر صادر شد.

وزرای امور خارجه این کشورها بر آمادگی برای همکاری با آمریکا و طرف‌های مربوطه جهت نهایی کردن و اجرای توافق، تضمین صلح امنیت و ثبات برای مردم منطقه تاکید کردند.

این بیانیه مدعی شده است که این توافق جامع، تضمین کننده ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه، جلوگیری از آوارگی فلسطینیان، آزادی و امنیت همه طرف‌ها را تضمین می‌کند. این طرح همچنین شامل خروج کامل اسرائیل از غزه، بازسازی غزه و ایجاد یک روند صلح عادلانه بر اساس راهکار دو دولتی است که ادغام کامل غزه و کرانه باختری را طبق قوانین بین‌المللی تضمین می‌کند.

ادعای این ۸ کشور عربی و اسلامی در استقبال از طرح دونالد ترامپ برای آتش بس در غزه در شرایطی مطرح می شود که این طرح غیر از تضمین‌ها و ضرب الاجل‌های مربوط به آزادی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت و نابودی تونل های آنها، هیچ راهکار مشخص و برنامه زمانی واضحی برای بازسازی غزه و آزادی اسرای فلسطینی و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه را ارائه نکرده است.

در این طرح که خواستار آزادی فوری تمامی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت شده، نمایی مبهم از طرح اقتصادی ترامپ برای بازسازی غزه مطرح شده و در آن هیچ اشاره‌ای به ماهیت تامین مالی طرح و هویت کارشناسان ناظر بر طرح و برنامه زمانی آن نشده است.

علاوه بر اینکه در این طرح هیچ جدول زمانی برای این انتقال حاکمیت به تشکیلات خودگردان فلسطین در این طرح وجود ندارد و در عین حال در آن تاکید شده که حماس هیچ قدرتی در آینده حکومت غزه نخواهد داشت.

طرح ترامپ گرچه بر عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه تاکید شده، اما مرزهای جغرافیایی دقیق و زمانبندی مشخصی برای انجام این عقب نشینی که تاکید شده تدریجی خواهد بود، اعلام نشده است.