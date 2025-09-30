آیت الله شبیری زنجانی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید موسی شبیری زنجانی درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت که متن پیام تسلیت به شرح زیر است.

جناب مستطاب آیت الله آقای سیستانی «دامت برکاته الشریف»

با اهداء سلام و تحیت رحلت بانوی مؤمنه، متعلقه مکرمه را به حضرتعالی و آقازادگان معزز و سایر وابستگان تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای آن علویهٔ مخدره، علو درجات و حشر با اولیاء معصومش علیهم‌السلام و برای عموم بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

انشاء الله پیوسته مشمول ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» باشید و در ظل توجهات و عنایات خاصه آن حضرت، وجود شریف جنابعالی که مایهٔ برکت و امنیت برای شیعیان عراق است، همواره سلامت و از جمیع بلیات محفوظ باشد.