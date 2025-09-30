به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای ساماندهی امور جوانان استان کردستان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت استان کردستان تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند که این تعداد معادل حدود ۱۰ درصد جمعیت استان است.

وی افزود: از این جمعیت، ۷۳ هزار نفر را جوانان تشکیل می‌دهند که ۴۲ هزار نفر مرد و ۳۱ هزار نفر زن هستند و بیشتر بانوان تحت پوشش نیز زنان سرپرست خانوارند.

وی یادآور شد: برای سال جاری، برنامه‌ریزی اجرای ۵۶۰۰ طرح اشتغال‌زایی انجام شده است که با همکاری بانک‌های عامل و شورای اشتغال استان و با اعتباری بیش از ۹۳۹ میلیارد تومان در حال پیگیری و اجراست.

جلالی با اشاره به تنوع طرح‌های اشتغال‌زایی خاطرنشان کرد: در بین این طرح‌ها، ۲۰۰ طرح در حوزه حمل‌ونقل و تراکتور، ۴۰۰ طرح انرژی خورشیدی و ۲۷۵ مورد از طریق کاریابی انجام می‌شود و این موارد با استفاده از بسته‌های تشویقی و با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: ما دو نوع بسته تشویقی برای کارفرمایانی که مددجویان را به کار بگیرند در نظر گرفته‌ایم، اول اینکه تا دو سال پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده کمیته امداد خواهد بود و دوم، اعطای ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ازای هر مددجو به کارفرما است.

قائم‌مقام کمیته امداد کردستان در ادامه با بیان اینکه تمرکز بر مشاغل نوین و دانش‌بنیان است، گفت: از جمله طرح‌های پیش‌بینی‌شده می‌توان به ۳۸ طرح دانش‌بنیان، ۱۷۶۷ طرح از راهکاران پیشران و ۷۱۴ طرح در حوزه دام‌پروری اشاره کردو هدف ما این است که بیش از ۲۵,۸۷۰ خانوار معیشت‌بگیر را به خودکفایی برسانیم تا از مستمری کمیته امداد بی‌نیاز شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های مهارتی افزود: در سال جاری، بیش از ۱۰,۶۳۷ نفر از جوانان و نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد، آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌محور دریافت خواهند کرد و از این تعداد، ۲۷۶۳ نفر مهارت تخصصی می‌بینند و بیش از ۶۰۰۰ نفر نیز آموزش‌های مکمل اشتغال خواهند دید.

جلالی همچنین به اقدامات فرهنگی و حمایتی دیگر اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزش، ۲۴ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع شده و در سه سال اخیر نیز ۵۶۳۶ بسته پنج‌قلم کالای ایرانی به خانواده‌های نیازمند اهدا شده است.

وی در پایان از اجرای طرح خدمات چشم‌پزشکی رایگان در استان خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده با یک گروه جهادی از تهران، خدمات تخصصی چشم‌پزشکی رایگان برای ۵۵۳۶ نفر از مددجویان در سطح استان ارائه خواهد شد که این طرح از امروز در روستای فروشای شهرستان دهگلان آغاز شده است.