عملیات جستجو جوان غرق شده در رودخانه ارس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فراهانی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از محل وقوع یافتن جوان غرق شده در رودخانه مرزی ارس با اشاره به صدور دستورات لازم برای بررسی دقیق ابعاد حادثه، از بسیج تمامی امکانات برای یافتن جوان غرقشده خبر داد.
وی گفت: با گذشت پنج روز از وقوع این حادثه، عملیات جستجوی این مرد جوان که در دل رودخانه خروشان ارس ناپدید شده، همچنان با تلاش مشترک دستگاههای امدادی، آتشنشانی، اورژانس، نیروی انتظامی، مرزبانی و همراهی نیروهای مردمی ادامه دارد.
فرهانی با حضور در محل حادثه غرقشدگی رودخانه ارس، بر تسریع عملیات جستجو تأکید کرد و از بهکارگیری همه ظرفیتهای امدادی برای یافتن جوان مفقودشده خبر داد.
