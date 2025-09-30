استقرار ۲۰۰ موکب در ایام ارتحال حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشعری عصرسه شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به برنامههای تدارک دیدهشده از شپی ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران برای ایام ارتحال حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها اظهار کرد: از شب سهشنبه تا شام جمعه، ویژهبرنامههای عزاداری و فرهنگی در سطح شهر و حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد و دستههای عزاداری از شهرهای مختلف ایران و کشور عراق در این مراسم حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه در این ایام ۱۴۰ موکب در میدان آستانه برپا میشود، افزود: ۸ موکب در بلوار بهار، ۶ موکب در پاساژ زمزم و ۱۲ موکب نیز در مسیر ارم تا سهراهی بازار به زائران و مجاوران خدمترسانی خواهند کرد.
اشعری ادامه داد: علاوه بر مواکب داخلی، ۸۰ موکب از کشور عراق و دیگر کشورها و همچنین ۱۵ استان کشور در این مراسم حضور فعال خواهند داشت و در کنار پذیرایی از زائران، برنامههای متنوع مذهبی و فرهنگی را اجرا میکنند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم با تأکید بر ضرورت توجه به محلات در این ایام گفت: بیش از ۴۰ حسینیه و تکیه نیز برای اسکان زائران در نظر گرفته شده و برخی مواکب ویژه بانوان و دختران طراحی شده که به اجرای برنامههای فرهنگی اختصاص دارند.
وی با اشاره به نقش هیئات تأثیرگذار قم در برگزاری باشکوه این مراسم بیان کرد: هیئات شاخص و شناختهشده استان امسال نیز برنامههای گستردهای خواهند داشت و اطلاعرسانی ویژهای در سطح شهر انجام خواهد گرفت.
اشعری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نام مواکب همراه با تصاویر شهدا بر سردرها درج خواهد شد و همچنین فیلم حضرت معصومه سلاماللهعلیها در میدان آستانه به نمایش گذاشته میشود.
به گفته وی، هماهنگی لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز مواکب نیز با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تبلیغات اسلامی قم انجام شده است تا خدمترسانی به زائران با کیفیت مطلوبتری صورت گیرد.
رئیس شورای هیئات مذهبی قم همچنین خواستار تعطیلی شهر قم در روز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها شد و گفت: این اقدام میتواند زمینه خدمترسانی بهتر به زائران و حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری را فراهم آورد.
